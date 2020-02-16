В Кыштыме открыта горячая линия по организации дополнительного школьного питания через торговые автоматы

Вчера, 13:00 Категория: Общество

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Как сообщили сайту «КР» в территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Кыштыму, с 17 февраля по 2 марта проводится горячая линия по вопросам организации дополнительного питания в школах через автоматы по выдаче продуктов (вендинговые аппараты).

Родители смогут высказать все «за» и «против», внести свои предложения, узнать, какие документы должны предоставлять по их требованию о соответствии товара. Звонки принимаются по телефону: 8-951-799-08-96.

Вопрос, можно ли в школе поставить вендинговый автомат, решён положительно ещё в 2012 году.

Новый государственный стандарт предусматривает, что во всех образовательных учреждениях для детей и подростков от 7 до 18 лет, которые проводят там более четырёх часов, должно быть обеспечено дополнительное питание. То есть доступный всем детям перекус по их желанию.

Таким образом, окончательно узаконены школьные буфеты и торговые автоматы в школах. Список продуктов, реализуемый в школьных торговых автоматах, строго регламентирован.

В них может быть не менее 20-30 наименований продуктов.

В список продукции, разрешенной для реализации через вендинговые аппараты, могут входить: хлебобулочные изделия, варёно-копчёные колбасные изделия, сухие завтраки, кондитерские изделия, салаты промышленного производства, твёрдые и плавленые сыры, молочные и кисломолочные продукты в мелкоштучной асептической упаковке, мороженое, негазированная вода, витаминизированные и сокосодержащие напитки, соки, чай и фиточай.