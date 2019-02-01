В Кыштыме пройдёт горячая линия по вопросам установки торговых автоматов в школах

Автор: КР от Сегодня, 15:40 Категория: Образование

В прошлом году введены новые государственные стандарты питания детей в школах, лицеях и колледжах. Они касаются учеников от семи до 18 лет, которые проводят в учебных заведениях более четырёх часов. Для них нужно обеспечить дополнительное питание.

Речь идёт не о полноценных обедах в столовых, а о перекусах. Они должны быть доступны детям в буфетах или торговых автоматах, которые иначе называются вендинговые аппараты. Список реализуемых продуктов строго регламентирован.

– В школьных буфетах и торговых автоматах должно быть не менее 20-30 наименований продуктов, – сказала сайту «КР» специалист консультационного пункта по защите прав потребителей Альфия Ахметвалеева. – Ассортимент утверждается отдельно в каждом образовательном учреждении. Но продукты должны соответствовать нормативам. Среди них могут быть молоко, молочные коктейли, соки, нектары, фиточаи, кофейные напитки, йогурты и творожные изделия.

Напитки должны быть только негазированные, вся еда обязательно – упакована, а места дополнительного питания оборудованы столиками или барными стойками.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области объявило горячую линию для родителей. Они смогут высказать все «за» и «против», внести свои предложения, сообщить о просроченных продуктах, узнать, какие документы должны предоставлять по их требованию о соответствии товара.

Ежедневно до 4 марта включительно обращения по этой теме с 10 до 12 часов принимаются по телефону: 8-951-799-08-96.