В школах Кыштыма проводится подготовка к новой системе питания учеников начальных классов

Вчера, 16:31 Категория: Образование

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Более двух с половиной тысяч школьников в Кыштыме с первого сентября этого года будут получать бесплатное горячее питание в школьных столовых.

Как сообщила на совещании в администрации Кыштымского городского округа глава Людмила Шеболаева, сейчас проводится подготовка пищеблоков и холодильного оборудования. До летних каникул все вопросы должны быть решены.

На данный момент две школы в Кыштыме не готовы организовывать подачу горячего питания, этот вопрос взяли на контроль. В планах найти транспорт, который будет поставлять готовую продукцию в учебные заведения.

На сегодняшний день из 2073 учеников начальных классов платное горячее питание получают 2012.

Напомним, Владимир Путин во время своего Послания Федеральному Собранию подчеркнул необходимость ввести новую систему питания в школах в сжатые сроки.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручение во всех муниципалитетах начать подготовку школ по организации бесплатного горячего питания для учеников с 1 по 4 классы.

О подробностях нового законопроекта сайту «КР» рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он пояснил, что согласно новому закону, будет введено понятие «здоровое питание».

Запрещено использование при производстве продукции для детского питания сырья, изготовленного с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.

Депутат отметил, что новый закон поможет изменить ситуацию с «разными столами» для льготников и тех, кто приобретает обед за собственные деньги. Будут исключены ситуации, когда одни дети едят макароны с котлетой, а другие – только макароны.

Родители смогут проконтролировать детское меню: для этого предполагается обязательное размещение такой информации на сайтах образовательных учреждений.