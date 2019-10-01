В Кыштыме открыта горячая линия по вопросам качества овощей и фруктов

Автор: КР от Сегодня, 10:25 Категория: Общество

В Роспотребнадзоре Челябинской области открыта горячая линия, позвонив на которую, можно сообщить адреса магазинов, где продают некачественные овощи и фрукты. По всем подобным фактам специалисты проведут проверку и привлекут нарушителей к ответственности.

Звонки принимаются до 6 ноября по телефону: 8-800-555-49-43. Оставить жалобы можно в рабочие дни с 8:30 до 12 и с 13 до 17:30 часов.

Также обращения принимают специалисты территориальных отделов. Для жителей Кыштыма работает телефон эксперта Елены Андреевой: 8 (351-64) 3-12-07.