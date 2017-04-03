Это не санаторий. Члены наблюдательной комиссии посетили колонию в Кыштыме

Автор: КР от Вчера, 10:21 Категория: Общество

В колонии Кыштыма вчера с плановой проверкой побывали члены общественной наблюдательной комиссии Челябинской области (ОНК) во главе с руководителем Василием Катанэ. Вместе с ними в исправительное учреждение прибыл помощник начальника областного управления федеральной службы исполнения наказаний по соблюдению прав человека Иван Мишанин.

Члены комиссии в сопровождении начальника ИК, полковника Сергея Матвеева осмотрели спальные помещения, штрафной изолятор, комнату воспитательной работы, столовую, цех по производству колбас. Общественники ознакомились с условиями содержания осуждённых в ИК-10, провели приём по личным вопросам и пришли к выводу, что права человека соблюдаются здесь неукоснительно.

Отбывающие наказание преступники полноценно питаются, имеют возможность работать и учиться. В учреждении поддерживается чистота, для контингента построен новый современный банно-прачечный комплекс стоимостью 100 миллионов рублей. По выводам комиссии, сотрудники колонии выдержаны и стараются в зародыше гасить конфликты между заключёнными.

По мнению председателя президиума совета ОНК Василия Катанэ, далеко не каждая тюрьма в Европе может похвастаться такими условиями, как ИК-10. С её руководством общественники обсудили инцидент, о котором уже рассказывал сайт «КР». Напомним, что мама одного из осуждённых обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с жалобой на то, что её сына, отбывающего наказание в кыштымской колонии, замучили штрафными санкциями, что у него не сложились отношения с местной администрацией. По ходатайству ОНК в ГУФСИН по Челябинской области нашли возможность перевести его из Кыштыма в Магнитогорск.

Как пояснил сайту «КР» заместитель начальника ИК-10 по кадрам и воспитательной работе Александр Артамонов, за несколько серьёзных нарушений осуждённый, о котором идёт речь, был помещён в штрафной изолятор. На период пребывания в нём запрещены свидания, а также любые посылки и передачи. Именно это и возмутило его мать и стало поводом для жалобы уполномоченному по правам человека. Сам осуждённый никаких претензий к администрации не предъявлял, тем не менее, в службе исправления наказаний нашли возможность удовлетворить просьбу матери.

– Безусловно, права человека следует соблюдать. Людям, преступившим закон, нельзя отказывать в гуманном отношении, – считает член ОНК Олег Гришкевич. – Но не следует забывать и о том, что здесь, в колонии строгого режима, отбывают наказание те, у кого на совести не одна загубленная жизнь. Исправительное учреждение априори не должно напоминать санаторий.