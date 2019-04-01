Кыштым впервые посетит митрополит Челябинский и Миасский Григорий

Автор: КР от Вчера, 16:21 Категория: Общество

Священнослужитель приедет в наш город 1 мая. С 9 часов в храме Рождества Христова начнётся богослужение с его участием. Продлится оно около двух часов.

– Митрополит Челябинский и Миасский Григорий впервые приедет в наш храм, – сказал сайту «КР» настоятель Христорождественской церкви отец Михаил. – Это значимое событие для православного прихода. Богослужение в это утро будет более торжественным. На него приедут все священнослужители Озёрско-Кыштымского благочиния.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий родился в Ярославской области. По окончании физического факультета Ярославского госуниверситета имени П. Г. Демидова поступил в Московскую духовную семинарию.

В декабре 2013 года решением Священного Синода избран епископом Троицким и Южноуральским. В конце декабря прошлого года назначен главой Челябинской митрополии, а в январе 2019 года за литургией в Успенском соборе Московского Кремля Святейшим Патриархом Кириллом возведён в сан митрополита.