В Кыштыме материнский капитал чаще направляют на улучшение жилья

Автор: КР от Вчера, 10:42 Категория: Общество

Президент Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2018-2027 годов Десятилетием детства. Он призван усовершенствовать государственную политику в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые при реализации «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». Правительству поручено в трёхмесячный срок утвердить план основных мероприятий Десятилетия детства до 2020 года.

Одним из элементов Национальной стратегии остаётся программа «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Как сообщили сайту «КР» в управлении Пенсионного фонда города Кыштым, в Кыштымском городском округе с 2007 года выдано 2044 сертификата на материнский (семейный) капитал на общую сумму 733,6 миллиона рублей.

Наибольшая часть родителей направляет эти деньги на улучшение жилищных условий, а именно – погашение жилищных кредитов, в том числе ипотечных, и займов. Семейный капитал по этому направлению на 595,2 миллиона рублей использовали 1558 родителей.

Ещё 432 семьи в общей сложности использовали 136,5 миллиона рублей на покупку и строительство жилья без кредитов. На оплату обучения детей в вузах и техникумах, на содержание детей в дошкольных учреждениях 54 владельца сертификатов израсходовали 1,9 миллиона рублей. Кроме того, за это время 2054 семьи получили единовременную выплату из средств материнского капитала на 31,6 миллиона рублей.

В соответствии с действующим федеральным законодательством, для получения права на материнский (семейный) капитал необходимо, чтобы ребёнок, который даёт право на получение сертификата, родился или был усыновлён до 31 декабря 2018 года. Однако само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.