В частном секторе Кыштыма запланирован ремонт грунтовых дорог

Сегодня, 16:13 Категория: Общество

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Грейдирование дороги и отсыпка гравием пройдёт от улицы Северной до улиц Каскова и Суслова. Будет восстановлено дорожное покрытие на улице Спартака, отсыпят гравием и оборудуют дренаж на улице Седова между домами № 5 и 7. Пройдёт грейдирование от дома № 162а до 170 на улице Калинина. В порядок приведут проезжую часть и на улице Кутузова.

Кроме того, на контроле наказы кыштымцев по укреплению дороги вдоль берега на улице Возмездия, ремонт грунтовых дорог в частном секторе с восстановлением профиля дороги, устройство кюветов и дренажей на улицах Чехова, Железнодорожной и Моховой.

В этом году пройдут работы по реконструкции участка сетей наружного освещения от ТП-25 на улице Калинина от дома № 154 до 86, на улице Механической от улицы Калинина до улицы Елисеева и на самой улице Елисеева от пересечения с Механической до дома № 34. Будет построен участок сети на улице Карла Либкнехта.

Электричество вдоль дороги появится от улицы Рождественский Кордон до улиц 2-я Южная и Калинина. На этом участке светильники установят на новые опоры. Также пройдёт реконструкция сетей на улице Свердлова от дома № 21 до 53.

Предстоящие работы обсудили на заседании Собрания депутатов Кыштымского городского округа. Также были подведены итоги программы «Реальные дела». План работ составляли сами кыштымцы.

Напомним, в прошлом году были организованы дискуссионные площадки в Народном доме, банкетном зале в здании отдела ЗАГС, Доме культуры металлургов, в микрорайоне Каолиновый, в посёлках Северный, Тайгинка, Увильды и Слюдоруднике. Горожане голосовали за приоритетные виды работ.

В результате было выполнено более 60 реальных дел.

Так, в третьей школе отремонтировали спортзал, установили новые стеклопакеты, оградили уличную спортплощадку. Ремонт прошёл в помещениях детской школы искусств, в первой школе была заменена входная дверь. В детском саду № 2 тоже поставили новые окна, так же, как во второй школе и в детском саду № 27 в районе Нижнего Кыштыма. Отремонтирован фасад пятой школы.

На улице Мамина-Сибиряка обустроен тротуар, и такой же появился на улице Челюскинцев. Свой облик поменяла школа № 10 – отремонтировали фасад и перекрасили его в бежевый цвет. Частично выполнен ремонт дороги на улице Пролетарской, обустроена спортивная площадка около школы № 13. Детские игровые комплексы в рамках «Реальных дел» появились на улицах Челюскинцев, 54 и 59а, Свердлова, 115, Красной Звезды, 7 и 96, Челябинской, 40, Чкалова, 9, Торфяной, 5, ЧГРЭС, 5, Интернационала 87, 97.

В микрорайоне Каолиновый отремонтирован хоккейный корт, обустроена школьная входная группа и установлено ограждение вдоль территории.