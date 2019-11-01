В Кыштыме готовятся к модернизации сетей наружного освещения Автор: КР от Вчера, 16:17 Категория: Общество 0 Проектно-сметная документация по реконструкции и строительству сетей наружного освещения включает в себя 69 позиции с указанием конкретных улиц, а общая протяжённость сетей составит 30 километров. Для создания проектно-сметной документации в бюджете Кыштымского городского округа было предусмотрено четверть миллиона рублей. Однако в ходе электронного аукциона цену удалось снизить до 238 тысяч 938 рублей 23 копеек. Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, улицы указанные в документе будут включены в программу модернизации сетей уличного освещения на ближайшие годы. Перечень объектов, которые войдут в проектно-сметную документацию: № п/п Номер и наименование основного мероприятия Длина участка 1 2 3 1 Реконструкция участка сетей наружного освещения от пересечения ул.Красноармейская и ул.Володарская до дома по ул.Володарская,4 L=300м 2 Строительство участка сетей наружного освещения на ул.Гузынина от ул.Горького до пересечения ул.Комарова и ул.Республики L=700м 3 Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.Белинского от д.7 до д.44 L=400м 4 Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.Пролетарская от д.32 до д.64 L=350м 5 Строительство сетей наружного освещения: ул.Станционная L=600м 6 Строительство участка сетей наружного освещения: ТП-25 ул.Калинина от д.154 до д.86 (перекресток с ул.Горького), участок по ул.Механическая (от пересечения ул.Калинина до ул.Елисеева), ул.Елисеева от пересечения с ул.Механическая до д.34 L=1250м 7 Строительство сетей наружного освещения: от ул.Садовая до территории ЦГБ L=250м 8 Строительство сетей наружного освещения: от д.164а ул.Калинина до д.3б ул.Соц.Штурма (вдоль ограждения территории МДОУ д\с №5 ул.Калинина,158) L=120м 9 Строительство сетей наружного освещения: от ул.Садовая до центральных ворот МОУ СОШ №3 ТП-110 L=80м 10 Строительство сетей наружного освещения: от ул.Ветеранов,5 до ул.Горелова,3, ТП-74 (вдоль ограждения территории МДОУ д\с №18, ул.Горелова,6) и участок дороги между домами №3 и 4 ул.Горелова L=280м 11 Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.Сугомакская от д.1 до д.9 L=140м 12 Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.В.Сергеевой от ул.2-я Дачная до ул.В.Сергеевой,108 L=170м 13 Реконструкция участка сетей наружного освещения от ул.Свердлова, д.53 до пересечения с ул.Горького L=200м 14 Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.Курортная от д.13 до д.21 L=300м 15 Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.З.Космодемьянской от д.15 до д.23 L=300м 16 Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.2-я Дачная от д.30 до д.33 L=60м 17 Реконструкция участка сетей наружного освещения - ТП-116: ул.Крестьянская от д.145 до д.61 L=1100м 18 Реконструкция участка сетей наружного освещения - ТП-17: ул.Елисеева от д.17 до д.49, ул.Калинина от д.95 до д.29, участок ул.Восточная (от пересечения с ул.Калинина до пересечения с ул.Елисеева) L=1300м 19 Реконструкция участка сетей наружного освещения - КТП-152: ул.Ю.Ичевой от д.99 до д.49, переулок Крестьянский от д.5 до д.2, ул.Елисеева от д.90 до д.70, ул.Крестьянская от д.24 до д.64 L=1600м 20 Строительство наружного освещения участка дороги по ул.Папанина от ул.Аношкина до ул.Абрамова L=250 м 21 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Абрамова: от дома №4 до дома №6, от дома №18 до дома №16 (автобусная остановка) L= 100 м 22 Строительство наружного освещения участка дороги по ул.Каскова, Суслова L= 1200 м 23 Строительство наружного освещения участка дороги от АЗС Лукойл до ул.Вайнера,34 L=550 м 24 Строительство наружного освещения участка дороги от пересечения улиц Коноплянка и Образцова до ул.Возмездия L= 650 м 25 Строительство наружного освещения участка дороги от пересечения улиц Некрасова и Ветеранов до ул.Горелова,42 L= 380 м 26 Строительство наружного освещения участка дороги по ул.Степана Разина от пересечения улиц Северная и Степана Разина до кладбища L= 300 м 27 Строительство наружного освещения участка дороги по ул.2-я Южная от ул.Калинина до ул.К.Либкнехта L= 200 м 28 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Челябинская: у дома №12 (перекресток ул.Челябинская и пер.Пролетарский), L= 200 м L= 200 м 29 Строительство наружного освещения участка дороги по ул.Ясная, Молодежная L= 1200 м 30 Освещение остановки ул.Возмездия (на стороне движения в сторону улицы Интернационала) L= 30 м 31 Реконструкция освещения территории у многоквартирного дома №2 ул.Металлургов: проезд между домом и комплексом «Багира» L= 170 м 32 Строительство освещения участка дороги на ул.А.Романова от ул.Володарского до дома №20 L= 130 м 33 Реконструкция освещения участка сетей: ул.Челябинская (от ул.К.Либкнехта до ул.Кр.Звезды), ул.Кр.Звезды (от дома №162 до №178) L= 380 м 34 Строительство наружного освещения участка дороги от ул.Пушкина,101 до ул.2-я Пионерская,2 и от ул.2-я Пионерская,2 до выезда на Каслинский тракт L= 220 м 35 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Пугачева: от начала улицы до ул.Кузнечихинская L= 350 м 36 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Сугомакская: от ул.Школьная до ул.Театральная L= 450 м 37 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Кр.Зорь: от ул.Куйбышева до ул.Кузнечихинская L= 200 м 38 Строительство наружного освещения участка дороги по ул.Горького от ул.К.Либкнехта до ул.Гузынина L= 900 м 39 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Речная L= 300 м 40 Строительство освещения участка сетей на ул.Серикова L= 450 м 41 Строительство наружного освещения участка дороги от перекрестка ул.К.Косолапова и ул.Челюскинцев: а) до ул.Станция Графитовая, 8, б) до ул.Челюскинцев, 79 L= 470 м 42 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Островского и строительство наружного освещения участка дороги от ул.Островского до ул.Л.Толстого L= 320 м 43 Строительство наружного освещения участка дороги в п.Слюдорудник между новой и старой частью поселка L= 900 м 44 Реконструкция освещения участка сетей на ул.А.Романова от дома №20 до дома №28, и строительство сетей наружного освещения на участке дороги между ул.А.Романова до ул.Герцена L= 230 м 45 Строительство освещения участка сетей на пер.Пролетарский от ул.2-я Южная до ул.Комсомольская L= 558 м 46 Строительство освещения участка сетей на пер.Пролетарский (от ул.Репина до ул.Солонцовая), ул.Швейников L= 200 м 47 Реконструкция освещения участка сетей на ул.40 лет Октября L= 320 м 48 Строительство наружного освещения участка дороги по ул.Механическая от ул.К.Либкнехта до ул.Малышева L= 750 м 49 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Перевалочная база L= 200 м 50 Строительство наружного освещения участка дороги от ул.Нязепетровская до выезда на Каслинский тракт L= 300 м 51 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Щорса L= 500 м 52 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Огнеупорная L= 350 м 53 Реконструкция освещения участка сетей на ул.1-я Иртяшская L= 400 м 54 Реконструкция освещения участка сетей на ул.2-я Иртяшская L= 500 м 55 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Школьная L= 800 м 56 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Кутузова L= 700 м 57 Реконструкция освещения участка сетей на пр.Соймановский (от ул.М.Сибиряка до окончания проспекта) L= 600 м 58 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Куйбышева (от дома №89 до №101) L= 250 м 59 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Кр.Звезды от ул.Челябинская до ул.1-я Южная L= 200 м 60 Строительство освещения на участке дороги от железнодорожного переезда в районе ул.Рождественский Кордон до ул.2-я Южная L=510м 61 Реконструкция освещения территории – район ул.Депо за железнодорожным переездом L=170м 62 Реконструкция освещения в п.Юж.Кузнечиха: ул.Свердлова (остановка), Тюбукская (остановка и участок до ж\д переезда) L=160м 63 Реконструкция освещения участка сетей на ул.3-я Дачная L=80м 64 Реконструкция освещения участка сетей на ул.Кр.Зорь от ул.Куйбышева до ул.Кузнечихинская L=180м 65 Реконструкция освещения участка сетей на ул.1-я Пионерская L=200м 66 Реконструкция освещения участка сетей на ул.2-я Пионерская L=350м 67 Строительство наружного освещения участков дороги по пер.К.Косолапова L=400м 68 Строительство наружного освещения участка дороги по ул.Гузынина от ул.Комарово до ул.Гоголя L=500м 69 Строительство наружного освещения участков дороги по пер.Клима Косолапова L=600м Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить