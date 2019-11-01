В Кыштыме готовятся к модернизации сетей наружного освещения

Автор: КР от Вчера, 16:17 Категория: Общество

Проектно-сметная документация по реконструкции и строительству сетей наружного освещения включает в себя 69 позиции с указанием конкретных улиц, а общая протяжённость сетей составит 30 километров.

Для создания проектно-сметной документации в бюджете Кыштымского городского округа было предусмотрено четверть миллиона рублей. Однако в ходе электронного аукциона цену удалось снизить до 238 тысяч 938 рублей 23 копеек.

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, улицы указанные в документе будут включены в программу модернизации сетей уличного освещения на ближайшие годы.

Перечень объектов, которые войдут в проектно-сметную документацию: