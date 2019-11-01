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В Кыштыме готовятся к модернизации сетей наружного освещения

Автор: КР от Вчера, 16:17 Категория: Общество

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Проектно-сметная документация по реконструкции и строительству сетей наружного освещения включает в себя 69 позиции с указанием конкретных улиц, а общая протяжённость сетей составит 30 километров.

 

Для создания проектно-сметной документации в бюджете Кыштымского городского округа было предусмотрено четверть миллиона рублей. Однако в ходе электронного аукциона цену удалось снизить до 238 тысяч 938 рублей 23 копеек.

 

Как сказали сайту «КР» в управлении городского хозяйства, улицы указанные в документе будут включены в программу модернизации сетей уличного освещения на ближайшие годы.

 

Перечень объектов, которые войдут в проектно-сметную документацию:

№ п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Длина участка

 

 
 

1

2

3

  

1

Реконструкция участка сетей наружного освещения от пересечения ул.Красноармейская и ул.Володарская до дома по ул.Володарская,4

L=300м

  

2

Строительство участка сетей наружного освещения на  ул.Гузынина от ул.Горького до пересечения ул.Комарова и ул.Республики

L=700м

  

3

Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.Белинского от д.7 до д.44

L=400м

  

4

Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.Пролетарская от д.32 до д.64

L=350м

  

   

 

5

 

 

 Строительство сетей наружного освещения:  ул.Станционная

 

 

L=600м

  

 

 

6

Строительство участка сетей наружного освещения: ТП-25 ул.Калинина от д.154 до д.86 (перекресток с ул.Горького), участок по ул.Механическая (от пересечения ул.Калинина до ул.Елисеева), ул.Елисеева от пересечения с ул.Механическая до д.34

 

 

L=1250м

  

 

7

Строительство сетей наружного освещения: от ул.Садовая до территории ЦГБ

L=250м

  

 

 

8

Строительство сетей наружного освещения: от д.164а ул.Калинина до д.3б ул.Соц.Штурма (вдоль ограждения территории МДОУ д\с №5 ул.Калинина,158)

 

L=120м

  

 

9

Строительство сетей наружного освещения: от ул.Садовая до центральных ворот МОУ СОШ №3

 ТП-110

 

L=80м

  

 

 

10

Строительство сетей наружного освещения: от ул.Ветеранов,5 до ул.Горелова,3, ТП-74 (вдоль ограждения территории МДОУ д\с №18, ул.Горелова,6) и участок дороги между домами №3 и 4 ул.Горелова

 

L=280м

  

 

 

11

Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.Сугомакская от д.1 до д.9

 

L=140м

  

 

12

Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.В.Сергеевой от ул.2-я Дачная до ул.В.Сергеевой,108

 

L=170м

  

 

13

Реконструкция участка сетей наружного освещения от ул.Свердлова, д.53 до пересечения с ул.Горького

 

L=200м

  

 

14

Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.Курортная от д.13 до д.21

 

L=300м

  

 

15

Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.З.Космодемьянской от д.15 до д.23

 

L=300м

  

 

16

Реконструкция участка сетей наружного освещения ул.2-я Дачная от д.30 до д.33

 

 L=60м

  

 

17

Реконструкция участка сетей наружного освещения - ТП-116: ул.Крестьянская от д.145 до д.61

 

L=1100м

  

 

 

18

Реконструкция участка сетей наружного освещения - ТП-17: ул.Елисеева от д.17 до д.49, ул.Калинина от д.95 до д.29, участок ул.Восточная (от пересечения с ул.Калинина до пересечения с ул.Елисеева)

 

L=1300м

  

 

19

Реконструкция участка сетей наружного освещения - КТП-152: ул.Ю.Ичевой от д.99 до д.49, переулок Крестьянский от д.5 до д.2, ул.Елисеева от д.90 до д.70, ул.Крестьянская от д.24 до д.64

 

L=1600м

  

 

20

Строительство наружного освещения участка дороги по ул.Папанина от ул.Аношкина до ул.Абрамова

 

L=250 м

  

 

21

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Абрамова: от дома №4 до дома №6, от дома №18 до дома №16 (автобусная остановка)

 

L= 100 м

  

 

22

 

Строительство наружного освещения участка дороги  по ул.Каскова, Суслова

 

L= 1200 м

  

 

23

Строительство наружного освещения участка дороги от АЗС Лукойл до ул.Вайнера,34

 

L=550 м

  

 

24

Строительство наружного освещения участка дороги от пересечения улиц Коноплянка и Образцова до ул.Возмездия

 

L= 650 м

  

 

 

25

Строительство наружного освещения участка дороги от пересечения улиц Некрасова и Ветеранов до ул.Горелова,42

 

L= 380 м

  

 

26

Строительство наружного освещения участка дороги по ул.Степана Разина от пересечения улиц Северная и Степана Разина до кладбища

 

L= 300 м

  

 

27

Строительство наружного освещения участка дороги по ул.2-я Южная от ул.Калинина до ул.К.Либкнехта

 

L= 200 м

  

 

 

28

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Челябинская: у дома №12 (перекресток ул.Челябинская и пер.Пролетарский), L= 200 м

 

L= 200 м

  

29

Строительство наружного освещения участка дороги  по ул.Ясная, Молодежная

L= 1200 м

  

 

30

Освещение остановки ул.Возмездия (на стороне движения в сторону улицы Интернационала)

 

L= 30 м

  

 

 

31

Реконструкция освещения территории у многоквартирного дома №2 ул.Металлургов: проезд между домом и комплексом «Багира»

 

L= 170 м

  

 

32

Строительство освещения участка дороги на ул.А.Романова от ул.Володарского до дома №20

 

L= 130 м

  

 

33

Реконструкция освещения участка сетей: ул.Челябинская (от ул.К.Либкнехта до ул.Кр.Звезды), ул.Кр.Звезды (от дома №162 до №178)

 

L= 380 м

  

 

34

Строительство наружного освещения участка дороги  от ул.Пушкина,101 до ул.2-я Пионерская,2 и от ул.2-я Пионерская,2 до выезда на Каслинский тракт

 

L= 220 м

  

 

35

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Пугачева: от начала улицы до ул.Кузнечихинская

 

L= 350 м

  

 

36

 

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Сугомакская: от ул.Школьная до ул.Театральная

 

L= 450 м

  

 

37

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Кр.Зорь: от ул.Куйбышева до ул.Кузнечихинская

 

L= 200 м

  

 

38

Строительство наружного освещения участка дороги  по ул.Горького от ул.К.Либкнехта до ул.Гузынина

 

L= 900 м

  

39

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Речная

L= 300 м

  

40

Строительство освещения участка сетей на ул.Серикова

L= 450 м

  

 

41

Строительство наружного освещения участка дороги  от перекрестка ул.К.Косолапова и ул.Челюскинцев: а) до ул.Станция Графитовая, 8, б) до ул.Челюскинцев, 79

 

L= 470 м

  

 

 

42

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Островского и строительство наружного освещения участка дороги от ул.Островского до ул.Л.Толстого

 

 

L= 320 м

  

 

43

Строительство наружного освещения участка дороги в п.Слюдорудник между новой и старой частью поселка

 

L= 900 м

  

 

 

44

Реконструкция освещения участка сетей на ул.А.Романова от дома №20 до дома №28, и строительство сетей наружного освещения на участке дороги между ул.А.Романова до ул.Герцена

 

 

L= 230 м

 

  

 

 

45

Строительство освещения участка сетей на пер.Пролетарский от ул.2-я Южная до ул.Комсомольская

 

L= 558 м

 

  

 

 

46

Строительство освещения участка сетей на пер.Пролетарский (от ул.Репина до ул.Солонцовая), ул.Швейников

 

L= 200 м

 

  

 

47

Реконструкция освещения участка сетей на ул.40 лет Октября

 

L= 320 м

  

 

48

Строительство наружного освещения участка дороги  по ул.Механическая от ул.К.Либкнехта до ул.Малышева

 

L= 750 м

  

 

49

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Перевалочная база

 

L= 200 м

  

 

50

Строительство наружного освещения участка дороги от ул.Нязепетровская до выезда на Каслинский тракт

 

L= 300 м

  

51

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Щорса

L=  500 м

  

 

52

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Огнеупорная

 

L=  350 м

 

  

 

53

Реконструкция освещения участка сетей на ул.1-я Иртяшская

 

L=  400 м

  

 

54

Реконструкция освещения участка сетей на ул.2-я Иртяшская

 

L=  500 м

  

 

55

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Школьная

 

L=  800 м

  

56

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Кутузова

L=  700 м

  

 

57

Реконструкция освещения участка сетей на пр.Соймановский (от ул.М.Сибиряка до окончания проспекта)

 

L=  600 м

  

 

58

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Куйбышева (от дома №89 до №101)

 

L=  250 м

  

 

59

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Кр.Звезды от ул.Челябинская до ул.1-я Южная

 

L= 200 м

  

 

60

Строительство освещения на участке дороги от железнодорожного переезда в районе ул.Рождественский Кордон до ул.2-я Южная

 

L=510м 

  

 

61

Реконструкция освещения территории – район ул.Депо за железнодорожным переездом

 

L=170м 

  

 

62

Реконструкция освещения в п.Юж.Кузнечиха: ул.Свердлова (остановка), Тюбукская (остановка и участок до ж\д переезда)

 

L=160м 

  

 

63

Реконструкция освещения участка сетей на ул.3-я Дачная

 

L=80м 

  

 

64

Реконструкция освещения участка сетей на ул.Кр.Зорь от ул.Куйбышева до ул.Кузнечихинская

 

L=180м 

  

 

65

Реконструкция освещения участка сетей на ул.1-я Пионерская

 

L=200м 

  

 

66

Реконструкция освещения участка сетей на ул.2-я Пионерская

 

L=350м 

  

 

67

Строительство наружного освещения участков дороги  по пер.К.Косолапова

 

L=400м 

  

 

68

Строительство наружного освещения участка дороги  по ул.Гузынина от ул.Комарово до ул.Гоголя

 

L=500м 

  

69

Строительство наружного освещения участков дороги  по пер.Клима Косолапова

 

L=600м 

  

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