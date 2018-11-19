В частном секторе Кыштыма модернизация сетей наружного освещения будет выполняться с опозданием на год Автор: КР от 19-11-2018, 14:25 Категория: Общество 0 В нынешнем году по программе модернизации сетей наружного освещения в Кыштымском городском округе был запланирован монтаж электролинии на улице Калинина от 86-го до 154-го дома и от 29-го до 95-го. Такие же работы должны были пройти на улице Крестьянская от 61-го до 145-го. Деньги на выполнение монтажных работ в размере одного миллиона 400 тысяч рублей были выделены по региональной программе «Реальные дела». Однако компания ООО «Урал-Ресурс», пришедшая на смену обанкротившегося ООО «АЭС-Инвест» и эксплуатирующая электрические сети на этих улицах, затянула вопрос технологического присоединения к их сетям и отказалась. Аналогичная ситуация с монтажом уличного освещения в переулке Комсомольском от улицы Комсомольской до улицы 2-я Южная. Эти работы перенесены на 2019 год. Соответственно, реконструкция электросетей наружного освещения на 18 участках на сумму два миллиона 298 тысяч рублей, запланированная на следующий год, из-за затяжки ООО «Урал-Ресурс» перенесётся на 2020 год. Реконструкция ещё 14 участков электросетей на сумму два миллиона 207 тысяч рублей, запланированная на 2020 год, будет выполнена в 2021 году. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить