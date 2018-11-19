В частном секторе Кыштыма модернизация сетей наружного освещения будет выполняться с опозданием на год

Автор: КР от 19-11-2018, 14:25 Категория: Общество

В нынешнем году по программе модернизации сетей наружного освещения в Кыштымском городском округе был запланирован монтаж электролинии на улице Калинина от 86-го до 154-го дома и от 29-го до 95-го. Такие же работы должны были пройти на улице Крестьянская от 61-го до 145-го. Деньги на выполнение монтажных работ в размере одного миллиона 400 тысяч рублей были выделены по региональной программе «Реальные дела».

Однако компания ООО «Урал-Ресурс», пришедшая на смену обанкротившегося ООО «АЭС-Инвест» и эксплуатирующая электрические сети на этих улицах, затянула вопрос технологического присоединения к их сетям и отказалась. Аналогичная ситуация с монтажом уличного освещения в переулке Комсомольском от улицы Комсомольской до улицы 2-я Южная. Эти работы перенесены на 2019 год.

Соответственно, реконструкция электросетей наружного освещения на 18 участках на сумму два миллиона 298 тысяч рублей, запланированная на следующий год, из-за затяжки ООО «Урал-Ресурс» перенесётся на 2020 год.

Реконструкция ещё 14 участков электросетей на сумму два миллиона 207 тысяч рублей, запланированная на 2020 год, будет выполнена в 2021 году.