В Кыштыме отремонтируют грунтовые дороги в частном секторе

Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», ремонт грунтовой дороги на улице Маукской пройдёт до конца июля.

Из местного бюджета на ремонт грунтовых дорог на улицах 2-я Дачная, Курортная, Пролетарская и Валентины Сергеевой выделен один миллион 888 тысяч 620 рублей. Однако сумма может измениться в меньшую сторону в ходе электронных торгов, которые состоятся 19 июля.

Работы по ремонту грунтовых дорог на этих улицах должны завершить в первых числах августа.