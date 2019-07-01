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В Кыштыме отремонтируют грунтовые дороги в частном секторе

Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Общество

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Как уже сообщалось на сайте «КР», ремонт грунтовой дороги на улице Маукской пройдёт до конца июля.

 

Из местного бюджета на ремонт грунтовых дорог на улицах 2-я Дачная, Курортная, Пролетарская и Валентины Сергеевой выделен один миллион 888 тысяч 620 рублей. Однако сумма может измениться в меньшую сторону в ходе электронных торгов, которые состоятся 19 июля.

 

Работы по ремонту грунтовых дорог на этих улицах должны завершить в первых числах августа.


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