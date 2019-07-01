В Кыштыме начинается ремонт грунтовых дорог

Автор: КР от Вчера, 16:30 Категория: Общество

Улица Маукская станет одной из тех, где в этом году будет проведён текущий ремонт грунтовых дорог. На эту улицу из местного бюджета выделено 299 тысяч 665 рублей.

– Небольшой участок съезда на улицу Маукская с улицы Комарова заасфальтируют, – сказала сайту «КР» начальник отдела благоустройства управления городского хозяйства Татьяна Мелентьева. – До четвёртой школы и дальше будет проведено грейдирование дороги с отсыпкой щебня.

Подрядчик по выполнению работ на улице Маукской определился сегодня в ходе электронных торгов. Работы по ремонту грунтовой дороги выполнит кыштымская компания ООО «Дороги». Завершить их она должна до конца июля.