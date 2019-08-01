Жителей Кыштыма сделают богаче, а молоко в школах проверят эксперты

Автор: КР от Сегодня, 17:05 Категория: Общество

Сегодня вице-губернатор региона по социальной сфере Ирина Гехт, выступая перед Экспертным клубом Челябинска, рассказала о перезагрузке социальной сферы.

Теперь для решения социальных проблем региональные министерства будут объединяться. Так, министерства образования, здравоохранения и сельского хозяйства займутся улучшением питания школьников. В Челябинской области отмечен один из худших показателей по состоянию здоровья детей в возрасте от 11 до 14 лет.

– Вышеперечисленные министерства будут совместно осуществлять методическое, научное и контрольное сопровождение питания детей в школах. Мы определимся с территориями, в которых пройдёт эксперимент. Там мы качественно изменим меню в школьных столовых. Дети будут получать в свободном доступе свежие овощи. А специалисты в течение года будут наблюдать за состоянием здоровья детей, – цитирует Ирину Гехт информационно-аналитическое агентство «Полит74».

Ещё одним межведомственным проектом станет программа «Школьное молоко». Специалисты будут готовить для маленьких южноуральцев специализированное молоко.

Сегодня практически вся соцсфера ориентирована на оказание поддержки малоимущим гражданам или тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. При этом семьи, имеющие достаток чуть выше установленного уровня, остаются без всякой помощи и вынуждены самостоятельно решать свои проблемы.

По мнению первого вице-губернатора Ирины Гехт, это не совсем правильно. Настало время ввести понятие индекс благополучия, который, в конечном счёте, определит уровень счастья в регионе.

В ближайшее время в Челябинской области создадут экспертный совет, куда войдут компетентные специалисты. После чего будут приниматься решения по корректировке приоритетов в социальной политике области.