Молоко в Кыштыме и крупных городах региона продаётся по разным ценам

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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области опубликовал исследование цен на молоко в четырёх крупнейших городах области.

Выяснилось, что в декабре 2019 года литр в Магнитогорске стоил в среднем 53 рубля 81 копейку. В Челябинске – 53 рубля 31 копейку. Разница в 50 копеек. Но и это не предел.

Так потребитель мог купить молоко в Кыштымском городском округе за 46 рублей 69 копеек.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области уточняет, что цифры, обозначенные в исследовании, отражают усреднённые показатели, так как не учитывалась, например, жирность. Тем не менее, динамика прослеживается.

Как уже сообщалось на сайте «КР», губернатор Челябинской области Алексей Текслер и представители агропроиз­водства и торговых сетей договорились, что с 1 февраля будут снижены цены на продукты, произведённые на Южном Урале.