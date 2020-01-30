В Кыштым впервые доставят мощи одного из самых почитаемых святых – Луки Симферопольского

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По благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория в Кыштым впервые доставят мощи святителя Луки Симферопольского.

Как стало известно сайту "КР" из официального источника, святыню привезут в храм Рождества Христова 10 февраля в 12 часов. Поклониться ей можно будет ежедневно до 24 февраля с 7:30 до 21 часа.

Архиепископ Лука, в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в 1877 году в городе Керчи в Крыму. Он был выдающимся врачом – один из первых начал делать сложнейшие операции на кишечнике, сердце и мозге. После смерти супруги постригся в монахи.

В 30-е годы прошлого столетия в течение почти 12 лет Лука провёл в тюрьмах и ссылках по сфабрикованным делам, но даже в таких суровых условиях не оставлял врачебную практику и не снимал сана.

Святитель Лука, архиепископ Симферопольский и Крымский, является одним из самых почитаемых святых, живших в прошлом столетии. Чаще всего к святителю обращаются с просьбами об излечении от тяжёлых недугов, укреплении моральных сил и семейных отношений.