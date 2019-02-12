В Кыштым впервые привезут мощи святого Николая Чудотворца Автор: КР от 12-02-2019, 16:07 Категория: Общество 0 Их доставят в храм Рождества Христова 22 февраля. В этот день верующие смогут поклониться святыне, начиная с 12 часов. Доступ к мощам будет открыт ежедневно, в течение десяти последующих дней с 7:30 до 21 часа. Проводят мощи святого Николая Чудотворца 4 марта в 12 часов. – Николай Чудотворец – один из самых почитаемых христианских святых и скорый помощник для каждого, – сказал сайту «КР» настоятель Христорождественского храма отец Михаил. – К нему обращаются с самыми разными просьбами, он приходит на помощь в любой беде. Важно, чтобы преклонение к мощам Николая Чудотворца сопровождалось искренними молитвами, и каждое слово должно быть произнесено от чистого сердца. Вся жизнь этого Святого была посвящена служению Богу. Со дня рождения он сотворил много чудес на земле и на море. Помогал людям в бедах, спасал от потопления, освобождал из плена и избавлял от смерти. Николай Чудотворец подавал многим исцеления в болезнях и телесных недугах. Обогащал бедствующих в крайней нищете. Святой Николай Чудотворец – покровитель путешественников и моряков, купцов, детей, незамужних девушек. По сей день мощи Николая Чудотворца источают благодатное миро, дающее телесное и духовное исцеление тысячам христиан со всего света. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить Цитата Гость Екатерина 12 февраля 2019 22:40 Группа: Гости Регистрация: -- Статус: 0 комментариев 0 публикаций Откуда привезут? Настоящие мощи Святого Николая в Италии в городе Бари... Не верится. Мало информации. -1