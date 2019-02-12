В Кыштым впервые привезут мощи святого Николая Чудотворца

Автор: КР от 12-02-2019, 16:07 Категория: Общество

Их доставят в храм Рождества Христова 22 февраля. В этот день верующие смогут поклониться святыне, начиная с 12 часов.

Доступ к мощам будет открыт ежедневно, в течение десяти последующих дней с 7:30 до 21 часа. Проводят мощи святого Николая Чудотворца 4 марта в 12 часов.

– Николай Чудотворец – один из самых почитаемых христианских святых и скорый помощник для каждого, – сказал сайту «КР» настоятель Христорождественского храма отец Михаил. – К нему обращаются с самыми разными просьбами, он приходит на помощь в любой беде.

Важно, чтобы преклонение к мощам Николая Чудотворца сопровождалось искренними молитвами, и каждое слово должно быть произнесено от чистого сердца.



Вся жизнь этого Святого была посвящена служению Богу. Со дня рождения он сотворил много чудес на земле и на море. Помогал людям в бедах, спасал от потопления, освобождал из плена и избавлял от смерти. Николай Чудотворец подавал многим исцеления в болезнях и телесных недугах. Обогащал бедствующих в крайней нищете.

Святой Николай Чудотворец – покровитель путешественников и моряков, купцов, детей, незамужних девушек.

По сей день мощи Николая Чудотворца источают благодатное миро, дающее телесное и духовное исцеление тысячам христиан со всего света.