В Кыштым доставят мощи православной святой Матроны Московской Автор: КР от Вчера, 16:07 Категория: Общество 0 Святыню привезут в храм Рождества Христова 1 октября в 12 часов. Доступ к мощам будет открыт по 15 октября ежедневно с 7:30 до 21 часа. Напомним, впервые мощи Матроны Московской привозили в Кыштым в 2015 году из Покровского монастыря в Москве. Как сказал сайту «КР» настоятель Христорождественской церкви Михаил Чирков, в этот раз святыню доставят из челябинского храма святителя Василия Великого. Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых православных святых. Из жизнеописания известно, что она родилась слепой, но Господь даровал ей духовное зрение – дар предвидения и умение исцелять людей. Она помогала всем, кто к ней обращался. Блаженная старица Матрона Московская родилась в конце XIX века в Тульской губернии, скончалась в 1952 году. В 1999 году она была канонизирована как местночтимая московская святая, а в 2004 году состоялась общецерковная канонизация в лике блаженной. Существует традиция приносить живые цветы для Матронушки – при жизни она их очень любила. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить