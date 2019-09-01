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В Кыштым доставят мощи православной святой Матроны Московской

Автор: КР от Вчера, 16:07 Категория: Общество

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Святыню привезут в храм Рождества Христова 1 октября в 12 часов. Доступ к мощам будет открыт по 15 октября ежедневно с 7:30 до 21 часа.

 

Напомним, впервые мощи Матроны Московской привозили в Кыштым в 2015 году из Покровского монастыря в Москве. Как сказал сайту «КР» настоятель Христорождественской церкви Михаил Чирков, в этот раз святыню доставят из челябинского храма святителя Василия Великого.

 

Святая блаженная Матрона Московская – одна из самых почитаемых православных святых. Из жизнеописания известно, что она родилась слепой, но Господь даровал ей духовное зрение – дар предвидения и умение исцелять людей. Она помогала всем, кто к ней обращался.

 

Блаженная старица Матрона Московская родилась в конце XIX века в Тульской губернии, скончалась в 1952 году. В 1999 году она была канонизирована как местно­чтимая московская святая, а в 2004 году состоялась общецерковная канонизация в лике блаженной.

 

Существует традиция приносить живые цветы для Матронушки – при жизни она их очень любила.


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