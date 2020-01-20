В торговых сетях Кыштыма будут снижены цены на продукцию

Вчера, 18:13 Категория: Экономика и бизнес

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Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с представителями агропроизводителей и торговых сетей.

Сразу несколько крупных производителей продуктов питания заявили о намерении снизить стоимость своей продукции, поступающую в торговые сети Челябинской области.

Снижение розничных цен произойдёт уже с первого февраля, такая договоренность была достигнута во время встречи местных производителей «Союзпищепром», «Ситно», «Ресурс», «Макфа» и представителями крупнейших торговых сетей «X5 Retail Group» (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток»), «Лента», «Ашан», Metro и «Монетка».



– Правительство области готово поддержать инициативу производителей снизить цены на продукты питания по ассортиментному перечню. При этом важно, чтобы такая региональная скидка была существенной: от 10 до 30 процентов, а по некоторым видам продукции и выше, – заявил Алексей Леонидович. – Речь идёт не о каких-то сезонных акциях и о каком-то исчерпывающем перечне участников. Более того, будет здорово, если к такой инициативе будут подключаться новые производители и торговые сети. К слову в нашей области работают 18 федеральных и региональных торговых сетей, так что круг участников может быть достаточно широким.

Политолог Алексей Ширинкин называет инициативу Алексея Текслера по снижению цен на продукты питания в торговых сетях хорошей антикризисной мерой, весьма актуальной на фоне падения доходов населения.

– Мы знаем, что одна из главных проблем в Челябинской области – негативная динамика доходов населения при вроде как неплохо работающей экономике. Это, конечно, влечёт за собой снижение качества жизни, поэтому социальный проект такого рода можно только приветствовать, – говорит Алексей. – Это очень сильный ход, нацеленный на то, чтобы людям стало жить чуть легче. Вопрос, конечно, что из этого получится, насколько долго это будет работать. Понятно, что производителям и торговым сетям интересен временный характер такой акции, чтобы они могли свободно варьировать ассортимент для решения своих коммерческих задач. Но с точки зрения государства и общества важно начать этот процесс, придать ему системный характер, чтобы люди понимали, что это всерьез и надолго. Надеемся, что будут сформированы такие модели взаимодействия региональной власти, производителей и торговых сетей, которые будут устраивать всех, что участники акции найдут для себя экономические выгоды и втянутся в этот процесс.