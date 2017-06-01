В Кыштыме молоко дороже, чем в Челябинске

Автор: КР от Вчера, 10:58 Категория: Экономика и бизнес

Челябинскстат опубликовал данные мониторинга потребительской цены на этот напиток. Специалисты службы статистики учитывали стоимость питьевого цельного пастеризованного молока жирностью в от 2,5 до 3,2 процентов.

В среднем по Челябинской области в мае литр молока подешевел на 11 копеек и стал стоить 48,52 рубля. В Кыштыме же цена подскочила на 66 копеек. Если в апреле литровый пакет молока можно было купить в среднем за 48,71 рубля, то сегодня уже 49,37. Ровно год назад стоимость молока в нашем городе была 46,10 рублей. С начала года этот продукт подорожал на один рубль 57 копеек.

Отметим, даже в Челябинске средняя цена за литр молока ниже, чем в Кыштыме – 48,74 рубля. Самое дешёвое молоко в регионе продаётся в Миассе за 47,71.

Как сказали сайту «КР» специалисты управления стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа, которые тоже занимаются мониторингом цен, они не знают причин столь высокой стоимости молока в Кыштыме.