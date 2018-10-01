В Кыштыме семьи могут получить развивающие игры Автор: КР от Вчера, 17:01 Категория: Экология 0 Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит городской конкурс «Семейная эко-поделка». Дети и родители могут объединить фантазию и вместе поработать с природным материалом. – Сейчас самое подходящее время, чтобы собрать красочные листья, шишки, ветки и преобразовать их в поделку, тем самым порадовав себя и своих детей, – пояснила сайту «КР» ведущий специалист комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Гридина. Плоды семейного творчества принимаются по 19 октября включительно в рабочее время в здании «Малахит» на третьем этаже – в кабинеты № 19 и 21. Итоги конкурса будут подведены 23 октября. Победители и участники получат грамоты и подарки – развивающие игры для всей семьи. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить