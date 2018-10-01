В Кыштыме семьи могут получить развивающие игры

Автор: КР от Вчера, 17:01 Категория: Экология

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды проводит городской конкурс «Семейная эко-поделка». Дети и родители могут объединить фантазию и вместе поработать с природным материалом.

– Сейчас самое подходящее время, чтобы собрать красочные листья, шишки, ветки и преобразовать их в поделку, тем самым порадовав себя и своих детей, – пояснила сайту «КР» ведущий специалист комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Наталья Гридина.

Плоды семейного творчества принимаются по 19 октября включительно в рабочее время в здании «Малахит» на третьем этаже – в кабинеты № 19 и 21.

Итоги конкурса будут подведены 23 октября. Победители и участники получат грамоты и подарки – развивающие игры для всей семьи.