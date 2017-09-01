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В Кыштыме выберут лучших Дроздовых и Крыловых

Автор: КР от Вчера, 12:30 Категория: Экология

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Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Кыштымского городского округа объявил конкурс среди юных журналистов. Школьникам с седьмого по одиннадцатый класс предлагают написать статьи об особо охраняемых территориях Южного Урала.

 

Как сказала сайту «КР» ведущий специалист комитета Наталья Гридина, работы принимаются в распечатанном или электронном виде до 6 октября. Их объём не ограничен. Главное – оригинально и выразительно подать материал и раскрыть тему.

 

Конкурсные тексты будут оценивать корреспонденты газеты «Кыштымский рабочий». Не исключено, что лучшие материалы будут опубликованы в этом издании. В качестве награды победители получат подарки. Какие – пока не сообщается.

 

Работы можно принести по адресу: город Кыштым, улица Фрунзе, 3, кабинеты № 19 или 21, а также прислать по электронной почте ekolog-kysht@mail.ru.

 

 

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