В Кыштыме выберут лучших Дроздовых и Крыловых
Автор: КР от Вчера, 12:30 Категория: Экология
Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Кыштымского городского округа объявил конкурс среди юных журналистов. Школьникам с седьмого по одиннадцатый класс предлагают написать статьи об особо охраняемых территориях Южного Урала.
Как сказала сайту «КР» ведущий специалист комитета Наталья Гридина, работы принимаются в распечатанном или электронном виде до 6 октября. Их объём не ограничен. Главное – оригинально и выразительно подать материал и раскрыть тему.
Конкурсные тексты будут оценивать корреспонденты газеты «Кыштымский рабочий». Не исключено, что лучшие материалы будут опубликованы в этом издании. В качестве награды победители получат подарки. Какие – пока не сообщается.
Работы можно принести по адресу: город Кыштым, улица Фрунзе, 3, кабинеты № 19 или 21, а также прислать по электронной почте ekolog-kysht@mail.ru.