Жителей Кыштыма просят дать отходам вторую жизнь
Автор: КР от Сегодня, 16:43 Категория: Экология
Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Кыштымского городского округа при поддержке индивидуального предпринимателя Виталия Прохорова объявил городской конкурс поделок из вторсырья «Отходам вторая жизнь».
Как сказала сайту «КР» ведущий специалист комитета Наталья Гридина, жителям округа предлагается в срок до 4 мая изготовить изделия из стекла, пластиковых бутылок, резины, картона и другого подручного материала. Работы будут оцениваться по номинациям «Куча мала» – для поделок из пяти и более видов вторсырья, «Игрушка», «Композиция» и «Сделай сам».
Поделки можно приносить в комитет природных ресурсов по адресу: улица Фрунзе, 1, здание бывшей гостиницы «Малахит», кабинеты 19 и 21. Справки по телефонам 4-04-98, 4-07-54.
Комментарии
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