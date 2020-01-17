Специалисты Роспотребнадзора защищают права жителей Кыштыма, когда цены на кассе в магазинах не совпадают с ценниками

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Как сообщили сайту «КР» в консультационном пункте Центра гигиены и эпидемиологии в Челябинской области, специалисты готовы встать на сторону жителей Кыштыма в случаях, когда цены на кассе в магазине не совпадают с ценниками.

По вопросам подготовки письменной претензии и искового заявления для защиты своих прав потребители вправе обратиться по адресу: город Кыштым, улица Ленина, 3, кабинет 6. Или по телефону: 8-951-799-08-96.

Специалист кыштымского консультационного пункта Альфия Ахметвалеева рассказала об основных моментах в нарушении прав потребителей:

Очередной звонок на телефон – «В магазине хотела купить сок. Цена по ценнику в торговом зале была 56 рублей за бутылку. Но после пробития товара через кассу, цена увеличилась до 73 рублей, надо ли мне доплачивать или мне обязаны продать сок по ценнику?»

Скажем сразу – это довольно распространенная ситуация в супермаркетах самообслуживания. Вы берёте в магазине товар по одной цене, а на кассе вам пробивают его по совершенно другой цене, причем, как правило, больше указанной на ценнике.

С подобными вопросами к нам обращаются довольно часто, в том числе и в письменном виде.

Что же делать в такой ситуации?

Для начала, необходимо позвать администратора и сообщить ему о данном недоразумении. Скорее всего, вам начнут рассказывать, что поступила очередная партия товара, цена на него уже другая и сотрудники просто не успели заменить ценники в торговом зале, а в компьютер цена закладывается при поступлении. Поэтому так и получается, на ценнике цена одна, а в кассе уже другая.

Возможно, здесь и нет никакого злого умысла, а обычная халатность персонала. Но вас это не должно волновать по следующим причинам:

– Пункт 1 статьи 10 закона «О защите прав потребителей» гласит: «изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора».

– Пункт 2 той же статьи дополняет, что цена товара в рублях является неотъемлемой частью этой информации.

– в Гражданском кодексе РФ есть такое понятие как оферта, т.е. задокументированное предложение. В магазинах ценник является именно публичной офертой, и продавец обязан продать вам товар именно по той цене, которая в этой оферте указана.

Напомните это администратору магазина, и потребуйте немедленно исправить нарушение законодательства, то есть продать товар по цене, указанной на ценнике.

Но что же делать, если сотрудник магазина категорически отказывается выполнить ваше законное требование?

Потребуйте жалобную книгу и обязательно сделайте в ней запись о происходящем. Подробно напишите, что вы покупали, когда, какая цена была на ценнике, какая цена в чеке. В своей жалобе потребуйте от администрации магазина письменного ответа на ваше обращение. Ни в коем случае не забирайте ценник из торгового зала! Иначе администрация магазина сможет обвинить вас в воровстве торгового оборудования. Если есть возможность – сфотографируйте ценник в качестве доказательства, хотя бы с мобильного телефона. Если у вас получится добавить в кадр дату и время – будет ещё лучше.

Обратитесь в управление Роспотребнадзора или его территориальный отдел с заявлением. К нему приложите ответ из магазина на вашу жалобу, а также фотографию ценника, сделанную в магазине, и чек.

В большинстве случаев, если вы будете делать то, что написано выше – вам вернут разницу в цене ещё в магазине и не будут с вами спорить и доводить до жалоб в Роспотребнадзора.