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Жителям Кыштыма помогут вернуть деньги за некачественные смартфоны

Автор: КР от Вчера, 18:36 Категория: Общество

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С 15 по 25 марта специалисты консультационного пункта по защите прав потребителей проведут горячую линию для покупателей смарт-устройств. К ним относятся смартфоны, смарт-телевизоры, фитнес-трекеры, детские игрушки.

 

Ежедневно с 10 до 12 часов на звонки будут отвечать по номеру 8-951-799-08-96.

 

– Смарт-устройства являются технически сложными товарами, – сказала сайту «КР» специалист кыштымского консультационного пункта Альфия Ахметвалеева. –  Вернуть их в магазин можно только в тех случаях, если в товаре обнаружены недостатки, или продавец не предоставил достоверную информацию о нём. Когда смарт-устройство не подошло по форме, габаритам, размеру, комплектации или другим параметрам, он не подлежит обмену или возврату.

 

Если права потребителей всё же были нарушены, в консультационном пункте помогут бесплатно составить претензию на возврат денег или исковое заявление в суд.

 

18 марта с 9 до 12 часов по адресу Ленина, 3 пройдёт  «День открытых дверей» по этой теме.

 

В прошлом году было зарегистрировано 226 обращений по защите прав потребителей, из них 88 касались покупки некачественных гаджетов.  

 


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