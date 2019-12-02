В Кыштыме с начала года совершено более тридцати квартирных краж

Автор: КР от Вчера, 15:54 Категория: Общество

В преддверии новогодних праздников, когда некоторые граждане надолго оставляют свои жилища без присмотра, тема сохранности имущества становится особенно актуальной.

По данным кыштымской полиции, с начала нынешнего года на территории нашего округа зарегистрировано 32 квартирные кражи. Некоторые из них совершены путём подбора ключей.

Полиция напоминает основные правила безопасности, о которых не стоит забывать, отправляясь в отпуск или в гости:

— перед отъездом (уходом) обязательно проверяйте замки и окна, они должны быть надёжно закрыты;

— в подъезде дома, а также в общем тамбуре должно быть исправное электроосвещение;

— выходы на чердак, крышу должны быть исправны и закрыты на замки;

— не сообщайте посторонним о своих планируемых поездках, особенно в социальных сетях;

— обращайте внимание на незнакомцев в подъезде, которые осматривают двери или замки, потому что чаще всего это могут быть потенциальные квартирные воры;

— попросите родственников периодически навещать вашу квартиру, создавая эффект присутствия, а также забирать из почтового ящика накопившуюся корреспонденцию;

— уезжая на длительное время, не оставляйте дома особо ценные вещи, сдайте их в ломбард или на хранение в специальные хранилища.