В Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении виновников лесных пожаров

Автор: КР от Вчера, 19:03 Категория: Общество

В регионе возбуждено уже девять уголовных дел в отношении лиц, допустивших возникновение пожаров.

Наиболее сложная обстановка складывается в Красноармейском, Брединском, Октябрьском и Троицком районах.







После перегруппировки и переброски личного состава МЧС в наиболее проблемные территории в борьбе с возгораниями задействовано более одной тысячи человек и более 200 единиц техники.

Глава Челябинской области Алексей Текслер провёл совещание с главами муниципалитетов и напомним о том, что они несут личную ответственность за противопожарную ситуацию в своих территориях и работоспособность системы оповещения.

— Во всех населённых пунктах звуковое оповещение должно работать. Находите решения, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало, — сказал Алексей Леонидович.











