В Кыштыме пройдёт митинг, посвящённый военной истории России
Автор: КР от Сегодня, 11:39 Категория: Даты
Митинг состоится во вторник, 5 декабря, в 13часов у мемориала воинской славы в центре города. Администрация округа приглашает жителей принять участие в церемонии возложения цветов к памятникам Героям Отечества.
От лица ветеранов округа выступит Николай Михайлович Струбовщиков. Кадеты Кыштыма будут нести почётный караул.
Как сообщила сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью администрации Кыштымского городского округа Марина Трегубова, митинг объединит сразу несколько памятных дат и Дней воинской славы России, которые отмечаются в нашей стране в начале декабря. Это 3 декабря — День Неизвестного Солдата, 5 декабря — день начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск в битве под Москвой и 9 декабря — День Героев Отечества.
Звания Героя Советского Союза были удостоены трое кыштымцев — участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Александр Суслов, Степан Репин и Леонид Касков. Олег Касков, внук родного брата Леонида Каскова, стал Героем России. Он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.