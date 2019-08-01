В Кыштыме полицейские обезопасят квартиры от взломов и краж

Автор: КР от Вчера, 17:25 Категория: Общество

Сегодня в нашем городе началось оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира». Оно продлится до 16 августа.

В Кыштыме с начала этого года зарегистрировано 28 квартирных краж. Полицейские усилят работу по предупреждению и раскрытию подобных преступлений, проведут беседы с кыштымцами о подключении жилья к охранной сигнализации.

Чаще всего воры проникают в квартиры путём взлома замков, подбора ключей. Они крадут ювелирные украшения, бытовую технику и деньги. Чтобы избежать этого, жильцы должны соблюдать меры безопасности.

При уходе из дома нужно закрывать балконные двери и окна, особенно на первом этаже. При утере ключей, нужно как можно скорее поменять замок.

Необходимо сообщать в полицию о подозрительных незнакомцах, которые выносят вещи из подъезда, постараться запомнить приметы этих людей, номера их машин.

Телефоны дежурной части кыштымской полиции: 8 (351-51) 4-46-61 или 02.

Единый телефон доверия Главного управления МВД России по Челябинской области: 8-351-264-56-35.