Кадеты из Кыштыма завоевали знамя областной спартакиады

Автор: КР от Вчера, 09:42 Категория: Образование

Ученики школы № 4 города Кыштыма приняли участие в областной Спартакиаде кадетских классов «Юный спасатель».

Соревнования проходили с 22 по 24 октября на берегу озера Большой Еланчик. Участвовали 19 команд со всей Челябинской области, в том числе из Магнитогорска, Южноуральска, Челябинска.

В возрастной категории от 14 до 17 лет четвёртую школу представили первый и второй кадетские отряды имени Героя Советского Союза, участника афганской войны Николая Кузнецова.

Они преодолели все конкурсные испытания: выступили с творческой визиткой, показали себя в строевом смотре, интеллектуальной викторине, конкурсе на знание узлов, в поисково-спасательных работах на акватории, а также прошли «Огневой рубеж». Этап состоял из разборки и сборки автомата Калашникова и стрельбы.

В пожарной эстафете кадеты ликвидировали возгорание с помощью огнетушителей, извлекли пострадавшего из автомобиля после условного ДТП, оказали ему первую медицинскую помощь.

По итогам всех этапов кадеты четвёртой школы заняли почётное первое и второе место.

– Завоевав чемпионское звание, мы вернули в родной город знамя областной Спартакиады. На белом полотне изображена открытая книга, перекрещенные гусиное перо и шпага как символы знания, творчества, благородства и мужества – рассказал сайту "КР" педагог школы № 4 Александр Бронников. – В течение года оно будет храниться в школе. Кадеты выйдут с ним на значимые городские мероприятия, в том числе День города.

В шестой раз кадеты завоевали знамя областной Спартакиады. Большую поддержку в этом им оказал весь педагогический коллектив школы, который занимался подготовкой ребят к испытаниям.

Кроме того, поездка предполагала немалые расходы. Финансовую помощь школе оказали Управление по делам образования Кыштымского городского округа, предприниматели Юрий Пушкарёв и Виктор Малышев.

Областная Спартакиада «Юный спасатель» – это своеобразный экзамен для кадет 8-9 классов. В этом году они защитили его на «отлично».

Напомним, первый кадетский класс в школе № 4 был открыт в августе 2007 года. Тогда становлением кадетского движения занимались бывший директор образовательного учреждения Михаил Иванович Чирков и нынешний руководитель школы Татьяна Александровна Тысячная.

Сейчас звание «кадет» носят 100 учеников с пятого по девятый классы. Основная цель работы с ними – военно-патриотическое воспитание, приучение к здоровому образу жизни и подготовка будущих воинов к службе в рядах Российской армии.