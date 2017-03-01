Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Иван Бабин из Кыштыма удостоен медали за производственные заслуги перед Отечеством

Иван Бабин из Кыштыма удостоен медали за производственные заслуги перед Отечеством

Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Экономика и бизнес

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил государственные и региональные  награды труженикам Южного Урала.  На церемонию награждения были приглашены 20 человек, достигших высоких профессиональных успехов в самых разных сферах деятельности: на производстве, в медицине, науке, энергетике, сельском хозяйстве.

 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II  степени за многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели получил из рук губернатора электролизник водных растворов цеха электролиза меди Кыштымского медеэлектролитного завода  Иван Бабин. На предприятии он работает с 1989 года. Будучи уже взрослым, семейным человеком, мужчина  не побоялся в сложные годы сменить профессию слесаря-сборщика и освоить электролиз  медной фольги, а затем и меди. Коллеги и руководство ценят его за надёжность и ответственность, безотказность и аккуратность. Иван Фёдорович – глава династии металлургов. На заводе работают два сына и дочь Бабина.

 

Указ о награждении нашего  земляка подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter