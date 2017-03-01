Иван Бабин из Кыштыма удостоен медали за производственные заслуги перед Отечеством
Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Экономика и бизнес
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вручил государственные и региональные награды труженикам Южного Урала. На церемонию награждения были приглашены 20 человек, достигших высоких профессиональных успехов в самых разных сферах деятельности: на производстве, в медицине, науке, энергетике, сельском хозяйстве.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели получил из рук губернатора электролизник водных растворов цеха электролиза меди Кыштымского медеэлектролитного завода Иван Бабин. На предприятии он работает с 1989 года. Будучи уже взрослым, семейным человеком, мужчина не побоялся в сложные годы сменить профессию слесаря-сборщика и освоить электролиз медной фольги, а затем и меди. Коллеги и руководство ценят его за надёжность и ответственность, безотказность и аккуратность. Иван Фёдорович – глава династии металлургов. На заводе работают два сына и дочь Бабина.
Указ о награждении нашего земляка подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
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