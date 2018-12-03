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Прокурор города Кыштыма приглашает всех желающих на приём

Автор: КР от Вчера, 17:16 Категория: Общество

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В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, прокуратура города Кыштыма присоединится к Общероссийскому дню приёма граждан. В этот день с 12 до 20 часов приём проведёт прокурор Сергей Викторович Волков.

 

Требуется предварительная запись в прокуратуре города Кыштыма, которая располагается на улице Калинина, 193, или по телефону 8 (351-51) 4-45-20.

 

Для оперативного рассмотрения вопросов необходимо принести паспорт или иной документ, удостоверяющий личности, и письменное обращение по существу поставленных вопросов.

 

Если граждане раньше уже обращались в органы прокуратуры, государственные органы или органы местного самоуправления, они должны взять на приём копии полученных ответов.


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