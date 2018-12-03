Прокурор города Кыштыма приглашает всех желающих на приём Автор: КР от Вчера, 17:16 Категория: Общество 0 В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря, прокуратура города Кыштыма присоединится к Общероссийскому дню приёма граждан. В этот день с 12 до 20 часов приём проведёт прокурор Сергей Викторович Волков. Требуется предварительная запись в прокуратуре города Кыштыма, которая располагается на улице Калинина, 193, или по телефону 8 (351-51) 4-45-20. Для оперативного рассмотрения вопросов необходимо принести паспорт или иной документ, удостоверяющий личности, и письменное обращение по существу поставленных вопросов. Если граждане раньше уже обращались в органы прокуратуры, государственные органы или органы местного самоуправления, они должны взять на приём копии полученных ответов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить