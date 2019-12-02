Жителям Кыштыма помогут разобраться с долгами, о которых уведомляет компания «МРСК Урала»

Автор: КР от Сегодня, 17:56 Категория: Общество

Многие жители получили от компании ОАО «МРСК Урала» квитанции с напоминанием о необходимости оплатить просроченные долги за период с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 года.

В этот период компания временно выполняло функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области.

Однако многие жители оплату по итоговой квитанции за июнь не произвели, таким образом, у них сформировалась задолженность за электрическую энергию.

Некоторые жители также ошибочно произвели оплату в адрес предыдущего гарантирующего поставщика – ПАО «Челябэнергосбыт» в большем объёме, чем произведено начисление в квитанциях.

Добавим, что передача функций гарантирующего поставщика со стороны «Челябэнергосбыта» проходила в период с 25 по 30 июня.

ПАО «Челябэнергосбыт» завершил расчёты с показаниями, зафиксированными до указанных дат в информационно-расчётной базе. Но многие потребители произвели оплату с учётом показаний приборов учёта на более поздние даты, произведя расчёт самостоятельно.

Таким образом, у ряда потребителей сформировалась переплата в адрес ПАО «Челябэнергосбыт». Организация должна вернуть переплаченные деньги южноуральцам.

Однако прежний гарантирующий поставщик до сих пор так и не вернул своим клиентам эти средства в размере порядка 400 миллионов рублей.

Стоит отдельно отметить, что ПАО «Челябэнергосбыт» и аффилированные с ней структуры при уходе с рынка за многочисленные нарушения законодательства оставили долги перед ОАО «МРСК Урала» в размере порядка 5 миллиардов рублей. Это колоссальные средства, которые должны быть направлены на обеспечение надёжности электроснабжения Челябинской области. ОАО «МРСК Урала» вынуждено было покрывать эти средства за счёт кредитных ресурсов.

Разосланные в квитанциях суммы долга возникли исключительно во время сбытовой деятельности электросетевой компании и являются реальной задолженностью населения перед ОАО «МРСК Урала» как временным гарантирующим поставщиком.

С момента рассылки квитанций жителям Челябинской области с итоговым напоминанием о существующей дебиторской задолженности энергетики обработали более 1200 обращений клиентов. Только в четырёх процентах случаев потребовалось оформление заявлений на перерасчёт. Во всех остальных случаях задолженность была подтверждена.

В случае погашения задолженности до 31 декабря 2019 года компания не будет производить начисление пени в адрес потребителей, оплативших задолженность добровольно.

За последнюю неделю в электросетевой компании значительно увеличилось количество сотрудников в точках приёма обращений.

Всю необходимую информацию по дебиторской задолженности можно уточнить по телефонам, указанным в квитанциях, и по единому телефону поддержки клиентов: 8-800-25-01-220 (звонок по России бесплатный), посредством обращения в Интернет-приемную на сайте www.mrsk-ural.ru или в WhatsApp по мобильному телефону: 8-912-2901-220, а также обратившись в офисы компании.

Адреса центров для обращений:

г. Челябинск: Центральные электрические сети, Копейское шоссе, 40, тел. 8(351) 259-85-08

г. Златоуст: Златоустовские электрические сети, пл. III Интернационала, 2, тел. 8(3513) 62-22-24

г. Магнитогорск: Магнитогорские электрические сети, г Магнитогорск, ул. Московская , 7, каб.702, тел. 8(3519) 29-27-01

г. Троицк: Троицкие электрические сети, п. ГРЭС, ул. Энергетиков, 2а, каб. 100, тел. 8(3516) 35-33-16.