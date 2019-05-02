В Кыштыме изменится поставщик электроэнергии

Автор: КР от Вчера, 17:02 Категория: Общество

Сейчас действующим гарантирующим поставщиком электроэнергии в Кыштыме является компания «МРСК Урала». Поэтому именно в её адрес должна быть оплачена коммунальная услуга, потреблённая с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8-800-25-01-220.

Как отмечают специалисты компании, в случае неуплаты или просрочки платежей предусмотрены пеня, ограничение или приостановление предоставления коммунальной услуги, а также взыскание задолженности в судебном порядке.

При этом в минувшем апреле на конкурсной основе статус гарантирующего поставщика в Челябинской области получила компания ООО «Фортум – Новая генерация».

Она должно приступить к выполнению своих функций с 1 июля, при условии выплаты 100 процентов долгов предыдущего гарантирующего поставщика в регионе. Речь идёт о компании «Челябэнергосбыт».