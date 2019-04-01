Жителей Кыштыма снова ждёт смена поставщика электроэнергии

Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество

Напомним, после процедуры банкротства компании «Челябэнергосбыт» функция гарантирующего поставщика временно была возложена на «МРСК Урала». Сказать, что это безболезненно прошло для жителей Кыштыма нельзя.

В редакцию «КР» то и дело поступали звонки, в которых граждане жаловались на непонимание, кому и где теперь платить. Путаница с двойными квитанциями и начисление несуществующих долгов – проблемы, которые «МРСК Урала» разруливала в течение последнего полугодаия.

Теперь же, с 1 июля 2019 года, в Челябинской области будет новый гарантирующий поставщик электроэнергии – ООО «Фортум – Новая генерация».

Весь объём электроэнергии, получаемый в настоящее время, а также задолженности, накопленные в период с 1 июля 2018 года, необходимо оплачивать в адрес «МРСК Урала».

Для решения всех вопросов в «МРСК Урала» организован личный приём населения директорами территориальных энергосбытовых подразделений на территории всей Челябинской области.

Филиал ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» в городе Кыштыме располагается по адресу: улица Ветеранов, 10 (Деловой центр «Статус»). Телефоны расчётного отдела: 8(35151)-2-02-14 и 8(35151)-2-01-26.