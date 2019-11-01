Для жителей Кыштыма работает горячая линия по вопросам начисления платы за электроэнергию

Автор: КР от Сегодня, 14:48 Категория: Общество

Гарантирующий поставщик электроэнергии «Уралэнергосбыт» подводит промежуточные итоги работы по обращениям жителей Челябинской области. Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе компании, за три месяца специалисты приняли более 60 тысяч обращений. Треть из них связана с начислениями за электроэнергию. Это самая обсуждаемая тема.

На втором месте – вопросы о показаниях приборов учёта. Третью позицию занимает блок вопросов о замене и поверке счётчиков.

Также абоненты «Уралэнергосбыт» обращаются в центр поддержки клиентов, чтобы узнать сумму оплаты, провести сверку расчётов, проконсультироваться о порядке заключения договоров.

Для получения подробных консультаций абонентам необходимо знать номер лицевого счёта. Он указан на квитанции ООО «Уралэнергосбыт» либо на чеке оплаты.

Обратиться в центр поддержки клиентов можно в будни с 8 до 17 часов по единому бесплатному номеру 8-800-2222-500.

Получить информацию о состоянии счёта, а также увидеть историю платежей, передать показания можно в личном кабинете. Новый сервис доступен на сайте «Уралэнергосбыт».