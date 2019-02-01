В Кыштыме приостановлено начисление пени за электроэнергию

Автор: КР от Сегодня, 12:22 Категория: Общество

Руководство компании «МРСК Урала» приняло решение приостановить начисление пени потребителям сроком на четыре месяца, по апрель включительно.

Как поясняет пресс-служба этой компании, это сделано во избежание негативных последствий. При начислениях оплаты за январь по техническим причинам в ряде случаев могли сформироваться двойные суммы пени, хотя долгов у потребителей по факту не было.

Сейчас в кыштымском офисе компании идёт настройка и отладка новой системы начисления оплаты за электроэнергию.

В январе жителям Кыштыма пришли квитанции, где расчёт был произведён по нормативу или среднему расходу в тех случаях, когда передавались показания по счётчику.

Напоминаем, с 1 января 2019 года тарифы за электроэнергию в Челябинской области изменились. Для сельского населения и горожан, чьи квартиры в установленном порядке оборудованы электроплитами или электроотопительными установками, стоимость электроэнергии составляет два рубля 23 копейки за киловатт-час. Для других категорий населения – три рубля 19 копеек.