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Кыштым в пятёрке городов на Южном Урале по количеству застрахованных от укусов клещей

Автор: КР от Сегодня, 12:44 Категория: Общество

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Правда, речь идёт лишь о той части населения, которая оформляет полисы в отделениях Почты России. Всего с начала марта южноуральцы приобрели почти две тысячи страховок «Антиклещ».

 

Полис стоимостью 390 рублей гарантирует денежное возмещение медицинских услуг в случае возникновения страхового случая до 250 тысяч рублей.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, клиент может приобрести страховой полис на любого члена семьи в возрасте от одного года. Страховую услугу также можно приобрести в подарок другому человеку. Само оформление занимает считанные минуты.

 

 

Полис позволяет получить квалифицированную медицинскую помощь на всей территории России. В него включены амбулаторно-поликлиническое обслуживание и восстановительное лечение.

 

 

Чаще всего в отделениях Почты России страхуются жители Магнитогорска – 330 полисов, Челябинска – 280, Златоуста – 180, Кыштыма – 160 и Чебаркуля – 150.


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