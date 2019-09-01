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До завершения выборов губернатора Челябинской области осталось меньше двух часов

Автор: КР от Вчера, 18:24 Категория: Общество

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 Фото Максима Марининова

 

К этому часу 11 703 избирателей в Кыштыме проголосовали на выборах губернатора Челябинской области. Явка составила 39,65 процента.

 

Отметим, что до 20 часов в тех же зданиях, где расположены избирательные участки, кыштымцы могут внести свои предложения по развитию нашего города. От выбора жителей будет зависеть, на что направят бюджетные средства в 2020-2024 годах через региональные и федеральные программы в рамках национальных проектов.

Подготовлены листовки, где сформулированы варианты, основанные на проблемах, больше всего волнующих кыштымцев. Среди них значатся ремонт асфальтовых и грунтовых дорог, мостов, обустройство тротуаров, установка детских и спортивных площадок, благоустройство дворов и территорий детских садов. Кроме того, можно высказаться по этажности будущей застройки района Коноплянка.

Пожелания можно указывать в свободной форме на бланках и опускать их в специальные ящики.


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