Жители Кыштыма в день выборов губернатора могут повлиять на формирование целевых программ на пять лет вперёд Автор: КР от Сегодня, 15:14 Категория: Общество 0 В предстоящее воскресенье, 8 сентября, пройдут выборы губернатора Челябинской области. Жители Кыштыма, которые придут на избирательные участки, помимо участия в голосовании, могут предопределить вектор развития всего округа. С восьми до 20 часов в тех же зданиях, где расположены избирательные участки, будут установлены специальные ящики для приёма предложений горожан по формированию целевых программ. От выбора кыштымцев будет зависеть, куда направят бюджетные средства в 2020-2024 годах через региональные и федеральные программы в рамках национальных проектов. Как сказали сайту «КР» в пресс-службе администрации Кыштымского городского округа, свои пожелания жители могут высказывать в свободной форме на бланках, которые можно будет получить там же. Подготовлены и уже розданы листовки с опросом, где сформулированы перечень работ, основываясь на который можно сделать свой выбор. Чаще всего среди вопросов, волнующих кыштымцев, значатся ремонт асфальтовых и грунтовых дорог, мостов, обсустройство тротуаров, установка детских и спортивных площадок, благоустройство дворов и территорий детских садов. Кроме того, можно будет высказаться по этажности будущей застройки района Коноплянки. Предложения, получившие наибольшую поддержку у населения, как заверяют в администрации Кыштымского округа, будут реализованы в первоочередном порядке. Комментарии: Добавить Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить