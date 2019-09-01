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В Кыштыме оштрафовали гастролёров из Краснодарского края

Автор: КР от Сегодня, 14:56 Категория: Общество

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Вчера состоялось заседание административной комиссии. На ней было рассмотрено два протокола по статье «Торговля в неустановленных местах».

 

Под статью попали сразу двое жителей Краснодарского края, которые развернули бойкую торговлю шторами и прочим текстилем возле почтового отделения на улице Карла Либкнехта.

 

Как сказала сайту «КР» инспектор административной комиссии Наталья Гридина, нарушители попали в поле зрения комиссии впервые, поэтому отделались штрафом по две с половиной тысячи рублей.

 

Всего с начала года за нарушение правил торговли к административной ответственности были привлечены 22 человека. Общая сумма штрафов составила 214 тысяч рублей.


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