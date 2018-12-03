В Кыштыме оштрафован нелегальный продавец сухофруктов Автор: КР от Сегодня, 09:49 Категория: Общество 0 Вчера состоялось очередное заседание административной комиссии, которая работает при администрации Кыштымского городского округа. На нём, среди прочих, был рассмотрен протокол о торговле в неустановленном месте. – Выходец из Кыргызстана продавал сухофрукты прямо из легкового автомобиля, припаркованного у дома 117 на улице Карла Либкнехта, – сказала сайту «КР» секретарь комиссии Наталья Гридина. – Никаких документов, даже паспорта, при нём не было. Нелегального торговца пришлось везти в отдел полиции, где и была установлена его личность. Оказалось, что уже несколько лет мужчина имеет паспорт гражданина РФ, однако его он оставил дома в Челябинске. За незаконную торговлю его оштрафовали на 2500 рублей. На следующем заседании комиссии будет рассмотрено административное дело о массовом размещении объявлений о ярмарке изделий из меха, которая состоялась в минувшие выходные в торговой галерее на улице Ленина, 16. За пару дней до этого наш был город буквально уляпан рекламными листовками, оповещающими о ярмарке. – Я лично в прошлый четверг вечером потратила три часа, чтобы снять их с одной только улицы Ленина, – рассказала Наталья Гридина. – На отрезке от Вечного огня до старого кладбища их было расклеено аж 115 штук! А сколько осталось на других улицах и во дворах? Сейчас члены комиссии выясняют, кто засорил город этими объявлениями. Если найти их данные не удастся, перед законом будет отвечать собственник помещения, сдавший его в аренду под ярмарку и не предупредивший предпринимателей о запрете расклеивать рекламу в неустановленных местах. По закону Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», за это предусмотрено наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 рублей. Не так давно на три тысячи рублей за расклейку листовок о скупке волос был оштрафован житель Донецкой области Украины. Он разместил их и на столбах, и на деревьях, и на объектах торговли, и на уличных перилах и ограждениях. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить