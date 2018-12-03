В Кыштыме оштрафован нелегальный продавец сухофруктов

Автор: КР от Сегодня, 09:49 Категория: Общество

Вчера состоялось очередное заседание административной комиссии, которая работает при администрации Кыштымского городского округа. На нём, среди прочих, был рассмотрен протокол о торговле в неустановленном месте.

– Выходец из Кыргызстана продавал сухофрукты прямо из легкового автомобиля, припаркованного у дома 117 на улице Карла Либкнехта, – сказала сайту «КР» секретарь комиссии Наталья Гридина. – Никаких документов, даже паспорта, при нём не было.

Нелегального торговца пришлось везти в отдел полиции, где и была установлена его личность. Оказалось, что уже несколько лет мужчина имеет паспорт гражданина РФ, однако его он оставил дома в Челябинске. За незаконную торговлю его оштрафовали на 2500 рублей.

На следующем заседании комиссии будет рассмотрено административное дело о массовом размещении объявлений о ярмарке изделий из меха, которая состоялась в минувшие выходные в торговой галерее на улице Ленина, 16. За пару дней до этого наш был город буквально уляпан рекламными листовками, оповещающими о ярмарке.

– Я лично в прошлый четверг вечером потратила три часа, чтобы снять их с одной только улицы Ленина, – рассказала Наталья Гридина. – На отрезке от Вечного огня до старого кладбища их было расклеено аж 115 штук! А сколько осталось на других улицах и во дворах?

Сейчас члены комиссии выясняют, кто засорил город этими объявлениями. Если найти их данные не удастся, перед законом будет отвечать собственник помещения, сдавший его в аренду под ярмарку и не предупредивший предпринимателей о запрете расклеивать рекламу в неустановленных местах.

По закону Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», за это предусмотрено наказание в виде штрафа от 1000 до 3000 рублей.

Не так давно на три тысячи рублей за расклейку листовок о скупке волос был оштрафован житель Донецкой области Украины. Он разместил их и на столбах, и на деревьях, и на объектах торговли, и на уличных перилах и ограждениях.