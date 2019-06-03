Гостья Кыштыма поплатилась крупным штрафом за незаконную торговлю

Автор: КР от Сегодня, 14:01 Категория: Общество

На заседании административной комиссии Кыштымского городского округа был рассмотрен протокол, составленный на жительницу Златоуста. Она приехала в наш город, чтобы продать овощи и фрукты.

Как сообщила сайту «КР» инспектор административной комиссии Наталья Гридина, гостья Кыштыма вела бойкую торговлю возле почтового отделения напротив дома 117 улицы К. Либкнехта. Разумеется, никаких разрешительных документов на это у неё не было.

Теперь предприимчивой жительнице Златоуста придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.