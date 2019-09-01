Жители Кыштыма обратились к главе округа с обращением создать в городе приют для бездомных животных

Автор: КР от Вчера, 17:23 Категория: Общество

Небезразличные жители нашего города разместили петицию на популярном ресурсе change.org. Своё обращение по созданию в городе приюта для бездомных животных они адресовали главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой.

Автор петиции просит главу рассмотреть вопрос о выделении земельного участка под приют и стабильное его финансирование. Одновременно выражают готовность помогать лекарствами и кормами для животных. Кроме того, действующий приют позволит трудоустраивать подростков в летние каникулы.

– Петицию я выложила вчера, и уже есть люди, которые её подписали, так что единомышленников, желающих помочь животным, будет достаточно, – сказала сайту «КР» Мария Бутакова. – Всем известно, что в нашем городе, как и во многих других, остро стоит проблема бездомных животных. Они нуждаются в лечении и пристройстве. Волонтёры фонда "Симба" постоянно призывают всех жителей Кыштыма к стерилизации животных, чтобы ограничить постоянный прирост новых бездомных котят и кутят, и одновременно бесчеловечных поступков, когда люди новорождённых котят и щенков завязывают в пакеты и выбрасывают!

Мария Бутакова планирует разместить ещё одну петицию на сайте «Российская общественная инициатива». Она рассчитывает, что вероятность организации в Кыштыме приюта для бездомных животных в этом случае резко возрастёт, так как этот сайт создан по указу президента РФ Владимира Путина от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

Голосовать на нём можно только через Госуслуги и по достижению 18 лет. Чтобы на петицию обратили внимание, необходимо набрать всего пять процентов от численности населения Кыштыма.

Как уже сообщалось на сайте «КР», в сентябре отловом бездомных животных в Кыштыме займётся копейская фирма «ЮВИН».

Петицию по созданию в городе приюта для бездомных животных сегодня уже подписали более 40 человек. Количество подписей растёт с каждым часом.

Напомним, фонд «Симба» уже обращался с письмом к главе Кыштымского округа с той же просьбой, что изложена в петиции. Положительного ответа не последовало.