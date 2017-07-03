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Молодожёнов из Кыштыма в день их свадьбы гости буквально засыпали кормами для животных

Автор: КР от Сегодня, 10:16 Категория: Общество

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Необычные подарки получили на свою свадьбу новобрачные Маргарита и Артём Котовы. Вместо традиционных букетов родные и близкие дарили им … корма для животных. 

Как сообщили сайту «Мы с Маяка» сами молодожёны, это была их идея. Подписывая пригласительные на торжество, они заранее указали, что хотели бы получить в подарок. Гости с пониманием отнеслись к такому пожеланию и преподнесли молодым несколько десятков пакетов кормов для кошек и собак.

 

Супруги передали весь запас сухого корма в питомники для бездомных животных Озёрска и Кыштыма.

 

Маргарита работает на радиозаводе в Кыштыме, а её муж Артём – военнослужащий в Озёрске. Оба очень любят животных, в их доме живёт кошка Лиза.

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