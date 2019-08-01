В Кыштыме отловят безнадзорных собак и отвезут их в Копейск

Автор: КР от Сегодня, 14:03 Категория: Общество

Фирма «Ювин» из Копейска выиграла торги по отлову в Кыштымском городском округе безнадзорных животных. Всего, по условиям контракта, будет отловлено 21 бездомное животное. На эти цели из местного бюджета выделено 200 тысяч рублей.

Непосредственно отловом будет заниматься субподрядчик в лице копейской городской службы отлова безнадзорных животных.

– Заявка к нам будет поступать от управления городского хозяйства администрации Кыштымского городского округа, – сказал сайту «КР» её директор Денис Иванов. – По согласованию с ними мы в течение трёх-четырёх дней выезжаем и отлавливаем животных по конкретным указанным адресам. После чего отвозим их в приют в городе Копейске.

По условиям контракта, 10 голов будут стерилизованы и им подыщут хозяев. Ещё 11 стерилизации не подлежат. В приюте они будут находиться 21 день, после чего их отпустят в естественную среду обитания, если не найдут им дом. Кроме того, если собака больная собака, компания «Ювин» обеспечит её лечение лекарствами.

Срок действия контракта – до 1 января 2020 года. Однако в копейской городской службы отлова безнадзорных животных планируют выполнить необходимый объём работы до конца сентября.

Как сказали сайту «КР» в копейском приюте для животных, в нём работают всего четыре волонтёра. Именно они активно участвуют в приобретении кормов, лекарств, передержках и заботятся о попадающих туда собаках.

Жителей Кыштыма они просят не оставлять своих животных без присмотра, так как зачастую в приют привозят тех, у кого есть хозяева. А везут их в Копейск с пяти территорий Челябинской области.

Отслеживать, находится ли ваш питомец в этом приюте или нет, можно через группу в социальной сети «ВКонтакте».