В Кыштыме делается попытка реанимировать молодёжную политику

Автор: КР от Вчера, 16:26 Категория: Политика

Напомним, молодёжная палата при Собрании депутатов Кыштымского городского округа была сформирована в 2017 году. Активно начав свою деятельность, палата провела неделю спорта в городе, акции для сбора вещей для бездомных и корма для животных, различные конкурсы, к середине прошлого года лидеры молодёжи исчезли из общественного поля зрения. Одним словом, выдохлись.

Попытка возродить молодёжную политику в Кыштыме сделана в конце минувшего мая, но уже в новом формате. Подписано постановление о создании молодёжного общественного совета при главе Кыштымского городского округа. Его членами могут стать граждане, проживающие в нашем городе, в возрасте от 14 до 30 лет.

В первый состав молодёжного общественного совета на два года вошли 10 человек из области культуры, студенты кыштымских филиалов Миасского медицинского и Южно-Уральского государственного колледжей, молодые специалисты крупных предприятий, работники СМИ и два ученика из школы № 13.