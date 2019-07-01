Жители Кыштыма направили посылки пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Автор: КР от Сегодня, 13:02 Категория: Общество

Как уже сообщалось на сайте «КР», Почта России с 5 июля предоставила возможность абсолютно бесплатно формировать посылки с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Всего с начала этой акции россияне уже отправили через Почту России около 13 тысяч посылок. Из Челябинской области на сегодня ушло 500. Южный Урал в числе регионов-лидеров по отправке посылок в Иркутскую область.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления почтовой связи Почты России Светлана Замятина, жители Кыштыма отправили в Иркутскую область 20 посылок.

Напомним, к бесплатной пересылке в почтовых отделениях по всей стране принимаются следующие вложения: средства личной гигиены – шампуни, зубная паста, зубные щётки, мыло и прочие моющие и дезинфицирующие средства; постельное бельё, одежда и обувь, полотенца, подушки, одеяла; нескоропортящиеся продукты питания; мобильные телефоны.

Посылки с гуманитарной помощью должны быть надёжно упакованы отправителем.