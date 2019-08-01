В Челябинской области расширен список льготников, имеющих право на денежные компенсации

Автор: КР от Вчера, 17:01 Категория: Общество

Сегодня депутаты Законодательного собрания Челябинской области по инициативе и. о. главы региона Алексея Текслера утвердили ряд законов о социальной поддержке населения.

По решению временно исполняющего обязанности губернатора ежемесячная денежная выплата труженикам тыла увеличена практически в шесть раз – с 270 до 1600 рублей. Дети погибших участников Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно по 500 рублей.

Также дети погибших защитников Отечества могут один раз в три года за счёт денег из областного бюджета посещать места захоронения родителей, в том числе и за пределами России. Выплаты начнутся с 1 октября.

Кроме того, расширен перечень льготников, имеющих право на компенсации в связи с переходом на цифровое телерадиовещание.

– В областном бюджете мы предусмотрели на это порядка 300 миллионов рублей, – сказал Алексей Леонидович.

Согласно новому закону в перечень тех, кому положены компенсации на приобретение цифровых приставок и антенн, включены инвалиды по слуху, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, дети погибших защитников Отечества и жертвы политических репрессий.

Ещё одна категория льготников – южноуральцы с низкими доходами. Право на получение субсидии предоставлено семьям, чей среднедушевой доход не превышает полутора величин прожиточного минимума.

Единовременная выплата предоставляется в размере фактических затрат на покупку приставок и антенн, но не более одной тысячи рублей.

Для получения компенсации необходимо обращаться в управление социальной защиты населения.

Для жителей населённых пунктов, которые находятся вне зоны приёма цифрового сигнала, размер единовременной выплаты составляет сумму, потраченную на приобретение спутникового оборудования, но не более 6 500 рублей.