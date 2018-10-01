Льготники Кыштыма продолжат получать выплаты из регионального бюджета в полном объёме

Автор: КР от Сегодня, 15:57 Категория: Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил пять миллиардов рублей на сохранение действующих пособий и скидок и введение дополнительных льгот для пенсионеров Южного Урала. Региональные льготы будут предоставляться мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет.

– Сохраняется скидка на проезд на электричках и местном общественном транспорте для пенсионеров-садоводов, – отметил Борис Дубровский. – Отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны гарантируется единовременная выплата на текущий и капитальный ремонт жилья, а для ветеранов труда и военной службы, а также ветеранов труда Челябинской области, сохраняются ежемесячные денежные выплаты.

В Кыштымском городском округе региональные льготы получают 2482 ветерана труда и 22 – военной службы. Ежемесячно им выплачивается по 1298 рублей на оплату коммунальных услуг с учётом телефонной связи. Те, кто не пользуется стационарным телефоном, получают по 1133 рубля.

Ещё 2303 жителя нашего города имеют статус ветеранов труда Челябинской области. Каждый месяц они получают 1027 и 877 рублей, в зависимости от наличия телефонной связи. Реабилитированным гражданам, а их в Кыштыме 61, положена фиксированная сумма – 1415 рублей в месяц.

Ежемесячные выплаты для детей погибших военнослужащих составляют 500 рублей ежемесячно. Их в Кыштымском округе 17 человек.

В этом году в нашем городе 100 тысяч рублей на капитальный ремонт жилья получил один ветеран Великой Отечественной войны, ещё двоим было выплачено по 25 тысяч рублей на текущий ремонт жилых домов.

По словам Бориса Дубровского, выполнить обязательства по региональным льготам в полном объёме позволяют успехи в экономике Челябинской области, достигнутые за последние четыре года.