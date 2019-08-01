Автор: КР от Вчера, 16:57 Категория: Общество

В Кыштыме пенсионерам досрочно начали выплачивать деньги к Дню пожилого человека

Единовременные выплаты раньше срока начислили по решению временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Сумма составляет 700 рублей.

По словам начальника управления социальной защиты населения Кыштымского городского округа Светланы Лашмановой, деньги начали выдавать в августе в беззаявительном порядке.

Пенсионеры получают их вместе с начислением пенсий по возрасту через почтовые отделения, банковские карты и счета, а также по месту выплаты иных мер социальной поддержки в управлении социальной защиты населения.



Напомним, День пожилого человека отмечается 1 октября.